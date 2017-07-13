Кишиневский таксист решил стать героем кино

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Недавно в соцсетях появились фотографии автомобиля, разъезжающего по улицам Кишинева и уж очень напоминающего машину главного героя знаменитого фильма Люка Бессона "Такси".

Авто в Кишиневе оформлено "по канону" — элегантный бампер и "шашки" с надписью на французском "Taxi Marseille".

Машина местного умельца была замечена на улице Михай Витязул. Информацию о том, приносит ли оригинальный тюнинг водителю повышенный доход, осталась "за кадром".

А вот и оригинальное такси из известного французского фильма. Для сравнения.