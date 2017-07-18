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Владимир Маяковский: поэзия вне времени и границ

© Sputnik/ Rodion Proca
Новости
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В среду, 19 июля, в 15.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Тбилиси - Москва - Кишинев на тему: "Владимир Маяковский: поэзия вне времени и границ"

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В России, Грузии, Молдове и по всему миру отмечают 124 года со дня рождения Владимира Маяковского (1983 — 1930). Это один из талантливейших русских поэтов первой трети XX века, драматург, публицист, актер, художник. Он родился в грузинском селе Багдади, начальное образование получил в Кутаисской гимназии, свободно владел грузинским языком. Тайна смерти поэта до сих пор вызывает споры литературоведов и критиков, но где бы ни родился поэт и какой бы смертью не умер, он остается поистине достоянием мировой культуры и самобытным явлением поэзии. О наследии Маяковского в России, Грузии и Молдове расскажут участники видеомоста:

В Кишиневе:
— кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русской филологии Молдавского госуниверситета Владимир НОСОВ;
В Тбилиси:
— литературовед, член редакционной коллегии "Русский клуб", автор книг и статей о жизни и творчестве В. Маяковского Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ — ШАДУРИ;
В Москве:
— директор Музея Маяковского Алексей ЛОБОВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
русская литература, Владимир Маяковский, поэзия, видеомост, Алексей Лобов, Нина Зардалишвили-Шадури, Владимир Носов, Грузия, Молдова, Россия
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