Отдыхающим в Затоке объяснили, как спастись от воров - можно просто... снять автомобильные номера

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Гражданам, отдыхающим в украинской Затоке, приходится снимать автомобильные номера со своих "железных коней" во избежание кражи.

Это оригинальное решение проблемы запечатлела пользователь facebook из Одессы Оксана Поднебесная.

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"В номерах без номеров. На парковках и под мини-отелями автомобили со снятыми номерами! Безопасность и спокойствие на отдыхе дороже!", — написала Поднебесная.

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