Отдыхающим в Затоке объяснили, как спастись от воров

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Гражданам, отдыхающим в украинской Затоке, приходится снимать автомобильные номера со своих "железных коней" во избежание кражи.
Это оригинальное решение проблемы запечатлела пользователь facebook из Одессы Оксана Поднебесная.
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"В номерах без номеров. На парковках и под мини-отелями автомобили со снятыми номерами! Безопасность и спокойствие на отдыхе дороже!", — написала Поднебесная.
Ранее стало известно о том, что отдыхающих из Молдовы обокрали, оставив без денег, автомобилей и личных вещей >>>