Какую погоду ждать: точный прогноз в Молдове на 20 и 21 сентября

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КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Осень продолжает баловать жителей Молдовы хорошей погодой. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник, 19 сентября, по всей стране будет ясная погода, без осадков.

Максимальная температура воздуха составит + 26 + 28 С в Кишиневе и + 27 + 29 С на юге.

Желтый код

До 19 сентября, то есть до сегодняшнего дня, на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

В связи с осенней меженью и отсутствием осадков, на реках и водоемах Молдовы до 25 сентября сохранится низкая водность.

Температурный режим

Во вторник на севере температура воздуха составит днем +22 +23 С днем, а ночью +12 +13 С. В центре республики ожидается от +25 до + 26 С в дневные часы и +16 +17 С — ночью. На юге температура поднимется до +26 +27 градусов днем и +16 +17 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 746 мм.рт.ст.

В последующие дни — в среду, 20 сентября, и четверг, 21 сентября, характер погоды может измениться, ожидается + 26 + 28 С, однако возможны кратковременные осадки и малооблачность.

Народные приметы

19 сентября отмечается память святого Архистратига Михаила. В народе — Михайлов день.

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Эта дата в народном сознании ассоциировалась с первыми осенними холодами. Начинаются Михайловские заморозки-утренники — не особо сильные, но уже ощутимые. День стал короче примерно на 5 часов. Солнце светит реже — все ближе холода!

Обычно на этот день приходился первое по-настоящему осеннее ненастье. Работать в Михайлов день было строжайше запрещено — Бог может наказать за неуважение к святому. Но это относилось по большей части к полевым работам. Неотложные домашние дела (кормление семьи и скота, уход за маленькими детьми и т.д.) не были под запретом.

В старину в Михайлов день проводили обряд замирения или мирской братчины. Всем селом собирались в одной избе и разбирали старые споры, усмиряли враждующих. В итоге, все должны были помириться между собой. Обряд завершался народным гуляньем и обильным застольем накрытым вскладчину. Так что, если вы с кем-то находитесь в ссоре, этот день лучше всего подходит для перемирия!