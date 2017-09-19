Шаповалов: кабмин Молдовы старается быть "антироссийским" в глазах США

Судя по всему, вопрос о выводе иностранных войск с территории Молдовы, который внесло на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН правительство республики, будет рассматриваться в октябре текущего года.
Ранее в министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что данная инициатива кабмина республики не касается тех российских военных, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона.
Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: требование о выводе российских военных с территории приднестровского региона — самостоятельное решение правительства республики, либо подсказано и продиктовано извне?
Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Борис Шаповалов.