Будет ли Россия поставлять газ в Молдову

В среду, 20 сентября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеотрансляция из Москвы пресс-конференции, приуроченной к VII Петербургскому международному газовому форуму

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. VII Петербургский международный газовый форум пройдет в Международном конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 6 октября.

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Газовый форум – главное отраслевое событие осени. Его центральным мероприятием станет пленарное заседание "Роль российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе", на котором экспертными мнениями поделятся представители ПАО "Газпром", компаний Royal Dutch Shell, Uniper SE, OMV, China National Petroleum Corporation. В этом году на форуме особое внимание будет уделено международному сотрудничеству. Среди участников – мировые лидеры отрасли.

Как изменится газовый рынок Европы в ближайшие годы? Изменится ли схема поставок газа из России через Украину в Молдову?

Участники:

— заместитель главы представительства компании Uniper Global Commodities SE Александр ТАГАНОВ;

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— председатель Комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества— заместитель генерального директора Группы ГМС— руководитель Петербургского международного газового форума— руководитель Национального нефтегазового форума— представитель Министерства энергетики Российской Федерации.

Свои вопросы к участникам пресс-конференции вы можете задать по электронному адресу, указанному в аккредитации.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, в Facebook, а также в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.