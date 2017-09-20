Будет ли Россия поставлять газ в Молдову

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. VII Петербургский международный газовый форум пройдет в Международном конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 6 октября.
Газовый форум – главное отраслевое событие осени. Его центральным мероприятием станет пленарное заседание "Роль российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе", на котором экспертными мнениями поделятся представители ПАО "Газпром", компаний Royal Dutch Shell, Uniper SE, OMV, China National Petroleum Corporation. В этом году на форуме особое внимание будет уделено международному сотрудничеству. Среди участников – мировые лидеры отрасли.
Как изменится газовый рынок Европы в ближайшие годы? Изменится ли схема поставок газа из России через Украину в Молдову?
Участники:
— заместитель главы представительства компании Uniper Global Commodities SE Александр ТАГАНОВ;
— председатель Комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел ЗАВАЛЬНЫЙ;
— заместитель генерального директора Группы ГМС Андрей НАСЛЕДЫШЕВ;
— руководитель Петербургского международного газового форума Денис ОСАДЧИЙ;
— руководитель Национального нефтегазового форума Сергей ЯЦЕНЯ;
— представитель Министерства энергетики Российской Федерации.
Свои вопросы к участникам пресс-конференции вы можете задать по электронному адресу, указанному в аккредитации.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, в Facebook, а также в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.