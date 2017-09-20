Как защитить права этнических меньшинств в Молдове

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Почему РМ до сих пор не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств? Почему функционирование языков в Молдове до сих пор остается болезненной темой. Почему законы в этой сфере не исполняются и постоянно изменяются? Кто и почему пытается выхолостить русский язык из общественной жизни страны? Эти и другие темы будут обсуждать эксперты.
Участники:
— доктор права Сергей МИШИН;
— руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете организаций российских соотечественников
Михаил СИДОРОВ;
— депутат парламента РМ, председатель комиссии по правам человека и межэтническим отношений Владимир ЦУРКАН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.