Мид: конец света наступит через два дня

Американский "ученый": конец света наступит через два дня, потому что в Землю ударит планета Нибиру, а слово "Элохим" написано в Библии 33 раза

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Самопровозглашенный ученый из США Дэвид Мид заявляет, что именно в субботу, 23 сентября, Земля исчезнет навсегда, столкнувшись с планетой Нибиру.

Мид считает, что пророчества конца света 23 сентября содержатся в Библии и… в египетских пирамидах. Американец уверен, что солнечное затмение, которое произошло недавно, это еще одно из предзнаменований грядущего конца света.

Еще одно указание на конец света, заявляет Мид, есть в пророчествах монахов-бенедиктинцев. Согласно этому прогнозу третий день после Новолуния 20 сентября 2017 года люди увидят невероятный феномен в ночном куполе неба. Луна начертает особую фигуру с Венерой, Марсом, Меркурием, а также зодиакальными созвездиями Дева и Лев. Объемная конфигурация ночных светил будет напоминать гигантскую корону.

Конспирологи заявляют, что на скорый конец света указывают и мощнейшие вспышки на Солнце, которые произошли в сентябре.

© Sputnik/ Владимир Вдовин Пророчества митрополита Варлаама о Молдове начинают сбываться

Также Мид отмечает, что именно 23 сентября минуте ровно 33 дня с момента последнего затмения Солнца. Здесь, уточняет Sputnik International, "ученый" апеллирует к сакральному значению числа 33 — так как, по его словам, не только Иисус жил 33 года, но и имя "Элохим", одна из наименований бога, упоминается в Библии 33 раза. Правда, здесь Мид забыл уточнить, сколько раз Библию переписывали и дополняли на протяжении многих эпох.

По сообщениям некоторых СМИ, официальная наука опровергает все эти прогнозы. Ученые отмечают, что в ближайшие тысячелетия Земле не грозит гибель из-за столкновения с Нибиру. Как отмечают в NASA, даже если Нибиру существует, она не угрожает нашей планете. По меньшей мере к Земле она не будет приближаться в ближайшие две тысячи лет.