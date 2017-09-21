Фракция Партии социалистов Молдовы покинула зал заседаний парламента

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Фракция Партии социалистов Республики Молдова в полном составе покинула зал заседаний парламента в четверг.

На данный момент в зале заседаний остались 52 депутата. Ранее участвовать в работе парламента отказались фракции Либерально-демократической партии (пять депутатов) и фракции Партии коммунистов (семь законодателей). Как заявил спикер парламента Андриан Канду, кворум есть, и заседание продолжается.

"Президент Молдовы отправил в парламент восемь важных законов, которые должны были быть пересмотрены в парламенте… Мы хотели высказать аргументы, почему эти проекты, по нашему мнению, были приняты в спешке, они не достаточно аргументированы и даже опасны", — сказал депутат-социалист Влад Батрынча.

По его мнению, спикер парламента "практически узурпировал работу законодательного органа и говорит от своего личного имени".Он отметил, что фракция Партии социалистов еще раз выражает полную поддержку избранному президенту Молдовы.

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"Вместо того, чтобы слушать представителей президента и задавать им вопросы, мы слушали председателей комиссий. Мы считаем, что это издевательство не только над президентом и институтом президента, но и над всеми депутатами парламента, которые хотели привести аргументы, почему эти законопроекты опасны", — добавил Батрынча.

"Мы поддерживаем позицию президента по роспуску парламента, организации досрочных выборов и формирования нового парламентского большинства, которое будет представлять интересы народа", — добавил депутат.

В план работы первого дня пленарного заседания включены 12 вопросов, из них 8 — законопроекты, возвращенные президентом.

Речь идет о законе по борьбе с терроризмом, реформе Академии наук, законах об энергетике, о талонах на питание, о поправках в Трудовой кодекс страны, законе о государственных наградах, а также еще двух решениях парламента по изменению ряда законов.