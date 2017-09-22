Кишинев стоит в жутких пробках

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Сегодня по всей Молдове дожди, в столице — ливень, а на дорогах образовались гигантские пробки.
Горожане спешат в садики, школы, "мчатся" в офисы.
Но мчаться в прямом смысле этого слова не получается, так как в столице жуткие пробки.
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 22 сентября, по всей стране будет переменная облачность, вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.
Буюканы:
круговая развязка ул. Каля Ешилор — ул. И. Крянгэ — Штефана чел Маре;
ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере;
ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.
Центр:
ул. Г. Асаки — ул. Пан Халиппы — ул. Измаил до ул. 31 августа 1989;
бул. Штефана чел Маре — от ул. Чуфля до ул. Тигина;
пересечение ул. Чуфля — бул. Штефана чел Маре;
пересечение ул. Чуфля — ул. Букурешть в направлении ул. Тигина.
Чеканы:
ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;
круговая развязка у TUTUN-CTC.
Ботаника:
бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля — ул. Букурешть.
Рышкановка:
пересечение ул. Каля Орхеюлуй — ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:
круг на пересечении ул. Киевская — ул. Алеко Руссо — Московский проспект;
ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;
круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.
Водители, которые едут с круговой развязки Крикова, могут объезжать перекресток ул. Каля Орхеюлуй с ул. Студенческой, проехав:
— в направлении Чекан — по ул. Буковиней / Н. Милеску-Спэтару;
— в направлении Рышкановки (Старой Почты) — по Балканскому шоссе и ул. Дойна.