Кишинев стоит в жутких пробках

Из-за дождя в столице образовались гигантские пробки - цепные аварии на Рышкановке, а также у крытого катка по направлению к центру

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Сегодня по всей Молдове дожди, в столице — ливень, а на дорогах образовались гигантские пробки.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников На Молдову обрушились дожди - точный прогноз погоды на 23 и 24 сентября

Горожане спешат в садики, школы, "мчатся" в офисы.

Но мчаться в прямом смысле этого слова не получается, так как в столице жуткие пробки.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 22 сентября, по всей стране будет переменная облачность, вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.

Буюканы:

круговая развязка ул. Каля Ешилор — ул. И. Крянгэ — Штефана чел Маре;

ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере;

ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.

Центр:

ул. Г. Асаки — ул. Пан Халиппы — ул. Измаил до ул. 31 августа 1989;

бул. Штефана чел Маре — от ул. Чуфля до ул. Тигина;

пересечение ул. Чуфля — бул. Штефана чел Маре;

пересечение ул. Чуфля — ул. Букурешть в направлении ул. Тигина.

Чеканы:

ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;

круговая развязка у TUTUN-CTC.

Ботаника:

бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля — ул. Букурешть.

Рышкановка:

пересечение ул. Каля Орхеюлуй — ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:

круг на пересечении ул. Киевская — ул. Алеко Руссо — Московский проспект;

ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;

круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.

Водители, которые едут с круговой развязки Крикова, могут объезжать перекресток ул. Каля Орхеюлуй с ул. Студенческой, проехав:

— в направлении Чекан — по ул. Буковиней / Н. Милеску-Спэтару;

— в направлении Рышкановки (Старой Почты) — по Балканскому шоссе и ул. Дойна.