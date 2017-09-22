Гырбу: пенсионные инициативы Додона трудновыполнимы

Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал инициативу президента о том, чтобы родственникам умершего пенсионера в течение пяти лет выплачивали бы его пенсию

Президент Молдовы представил ряд законодательных инициатив, которые парламент должен будет рассмотреть в приоритетном режиме. Пакет законов касается, в том числе, социальной сферы.

Игорь Додон заявил, что будет настаивать на принятии парламентом закона, согласно которому в случае смерти пожилого человека в течение 5 лет после выхода на пенсию, его выплаты будет получать или второй супруг, или члены семьи.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: справится ли бюджет республики с тем, чтобы выплачивать родственникам умершего пенсионера его пенсию в течение пяти лет, либо эта социальная инициатива главы государства обречена на провал?

Ответ на этот вопрос в эфире дал экономический эксперт Виорел Гырбу.