Мокану: молдаван 25 лет обманывали с реформами и либерализмом

Почему десятки тысяч жителей республики ностальгируют по советским временам и воспринимают лозунги о евроинтеграции, как ругательные: об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог Виктор Мокану

На заре 90-х многие граждане доживающей свой век Советской Молдавии с воодушевлением воспринимали лозунги о демократизации и свободах, думая, что независимая Молдова обеспечит им более богатую, сытую и свободную жизнь.

Однако, спустя всего несколько лет, в разгул эпохи дикого капитализма, когда одно за другим закрывались промышленные предприятия, производственные линии пилили под корень и пускали на металлолом, когда-то обеспеченные колхозы были уничтожены в результате реформы "Пэмынт", а веерные отключения электричества довершали картину экономического мрака, жители независимой страны быстро разочаровались в том, за что ратовали на площадях еще несколько лет назад.

Сегодня целый ряд соцопросов, проведенных за последние несколько лет, свидетельствует, что жители республики ностальгируют по советскому прошлому. Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: вызвана ли ностальгия по СССР воспоминаниями представителей среднего и старшего поколения об ушедшей молодости, либо это — объективная тоска по предсказуемой и стабильной жизни без шквала политических склок, льющихся с экранов телевизоров?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.