Зигзаги судьбы прадеда Пушкина – рука валашского вельможи

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. В сентябре, 21 числа, — была очередная годовщина приезда Александра Сергеевича Пушкина в Молдову в 1820 году. Правда, мало кто знает, что в наших краях дважды побывал знаменитый прадед поэта по материнской линии Абрам Петрович Ганнибал.

Известный пушкинист Виктор Кушниренко продолжает свой рассказ о пребывании Ганнибала в Молдове. Предлагаем вам познакомиться с первой частью рассказа ученого >>> А здесь можно найти вторую часть исследования >>>

По словам Кушниренко, еще 21 апреля 1704 года российский дипломат сербского происхождения Савва Рагузинский писал боярину Федору Головину:

"Настоящее писание до вашего превосходительства дойдет с слугою моим Андреем Георгиевым (Васильевым, Георгиев он по отчеству — ред.), которого я посылаю купно с тремя молодыми арапами. Сие есть 2-х вашему превосходительству, а 3-го послу вашему, которых я купил не без большого бедства и трудом и их благости урожденного господина Костянтина Кантакузина врученных отправлял и ему явно объявлял, что оны пред вами суть. Дай Бог, чтоб они во здравии и в целости дошли. Я чаю, что они вам приятны будут, для того что они зело черны и хороши суть, они не турки, необрезаны суть. Ваше превосходительство может содержать тех, которые вам полюбятца, а третей послу да оставится, для того он сам за всякого деньги заплатил".

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"Из этого письма следует, что упомянутый ранее в письмах "стольник мутьянский" — это Константин Кантакузин. Тринадцатого ноября человек Рагузинского Андрей Васильев доставил арапчиков в Москву, о чем Головину докладывал наш земляк на русской службе Николай Милеску Спафарий", — отметил Кушниренко.

Спафарий писал:

"И я из тех трех выбрал двух, которые лучше и искуснее, родных братьев, и отдал их в пречестном доме вашем пречестной госпоже матушке вашей и детем вашим благороднейшим. А третьего, который поплошее, оставил Петру Андреевичу (Толстому — ред.), потому что так писал ко мне и господин Сава (Рагузинский — ред.), да и человек его сказал, что тот негоден. Меньшей, именем Аврам, крещен от племянника господаря мултянского, а большой еще в бесурманстве".

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Иными словами, прадед Пушкина обязан своим спасением не только господарям Молдовы и Валахии, но и стольнику (ответственному за господарский и придворный рацион — ред.) Валашского княжества Константину Кантакузину.

"Новые данные позволяют уточнить путь передвижения Андрея Васильева с арапами из Константинополя в Москву. Судя по всему, они следовали через Бухарест, ставший к тому времени резиденцией валашского господаря, затем через Яссы, а названное в предыдущих публикациях местечко, имение Татары, где прятали троих мальчиков-арапов от турок, — это теперь квартал города Яссы Тэтэрешть. Из Ясс в Москву они направились через Киев", — прокомментировал Кушниренко.

Рагузинский в своем послании к Спафарию от 29 июня 1704 года писал:

"Также и полоненика окупленного по его приказу (промыслил). При сем и двух мальчиков арапов промыслил и чаю, что вскоре в Мултянскую землю пришлю их, и буде здравы приедут, чаю, будут годны его превосходительству. Верь мне, друже мой, что зело трудно сие делать и из Турецкой страны вытащити их".

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А 31 октября 1704 года в Московский приказ была отправлена отписка киевского губернатора Андрея Гулица, начинающаяся словами "Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу":

"В нынешнем 1704-м году октября в 8 день приехали в Киев из Царяграда торгового человека галацкого жителя Савы Владиславова (Рагузинского, Владиславов — это форма отчества — ред.) люди ево, сербеня Андрей Васильев, Костянтин Янов, да с ними три человека арапов, и объявили мне, холопу твоему, проезжее письмо от твоего великого государя посла, ближнего стольника и наместника алаторского, от Петра Андреевича Толстова, пребывающего при дворе салтанова величества турского, за его печатью. А в письме его написано: когда они достигнут твоего великого государя Росийского государства богоспасаемого града Киева, приняти б их с любовным приветствованием, и дав им довольно подвод и от города до города проводников, отпустить безо всякого задержания к Москве, чтоб они до Москвы допроважены были со всяким опасением и хранением. И по твоему великого государя указу тех приезжих Савы Владиславова людей ево двух человек, да с ними трех человек арапов, дав им подводы и до Севска провожатого, киевского рейтара Юрью Островского, отпустил я, холоп твой, к тебе, великому государю, к Москве октября в 31 день нынешнего 1704-го году".

"В тот же день Гулиц выдал проезжий лист Васильеву и Янову. В листе указаны воля царя Петра Алексеевича, предписание гетмана Ивана Степановича Мазепы (тогда еще всецело верного царю — ред.) — всем "от Киева до Москвы пропущать и давать им четыре подводы с телеги и с хомуты и с проводниками везде без задержания (…) А ехать им ис Киева на Чернигов да на Новгород Северской, не займуя Батурина и Королевца и Глухова". Таким образом, Абрам и двое других арапов не были случайной добычей. Они были выкуплены изначально для доставки русскому царю Петру Алексеевичу по его же воле. Под его защитой и защитой господарей Валахии и Молдовы они находились во весь путь их передвижения до русских рубежей", — констатировал Кушниренко.

Итак, мы выяснили, кем был прежде неназванный стольник Валашского княжества, вместе с господарями обоих Дунайских государств принимавший участие в спасении прадеда Пушкина. А о том, где произошло первое крещение маленького Абрама, читайте в следующих публикациях.

Все цитаты приведены в их оригинальной грамматике.

Исследование Виктора Кушниренко к публикации на Sputnik подготовил Николай Костыркин