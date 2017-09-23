12:17 23 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Врач-диетолог Ирина Кабасакал

Толстяки – это обычные лентяи – наследственность ни причем – эксперт

© Photo: из личного архива И. Кабасакал
Новости
Получить короткую ссылку
25310

В Молдове, как и во многих других европейских странах, актуальным общественным трендом является тема здорового образа жизни – эта тема волнует многих

Корреспондент Sputnik Молдова пообщался о секретах правильного питания с известным белорусским диетологом, очаровательной Ириной Кабасакал.

- Существуют тысячи советов, как правильно питаться, чтобы и фигуру хорошую сберечь, и здоровым быть. Однако есть ли такие диеты или это миф?

— На самом деле существуют. Но это не диеты, а правильный образ жизни – рациональное питание, и можно правильно питаться и быть здоровым. Для этого, в принципе, необязательно ходить к диетологу. Информации много и в интернете можно найти, но необходимо обращаться к авторитетным людям, учитывая их образование, уровень знаний, практику и т. д. и следовать тому, что пишут или говорят они.

- Некоторые люди не соблюдают никаких диет, но выглядят замечательно, другие, придерживаются диет, но все равно они толстые. Может быть, все дело в генетике?

Bani
© Sputnik/ Rodion Proca
НБС: молдаване стали меньше тратить на питание, больше – на здоровье

— На самом деле – генетика играет роль на 30%, на 70% — эта наш образ жизни (из них 40 – питание и 30% — физические нагрузки). Конечно, надо не забывать про экологию. Но не бывает людей с избыточной массой тела, которые придерживаются рационального питания. Если кто и утверждает обратное – то это вранье. Люди, которые придерживаются рационального питания, даже если у них ограниченные физические нагрузки (да у них эстетически тело выглядит не так, как у атлетов, это понятно), в одежде выглядят прекрасно. Подчеркну, люди, которые не переедают углеводы и жиры – выглядят хорошо. А люди с избыточным весом, чтобы не говорили про наследственность и бодипозитив, обычные лентяи, которые не хотят ничем заниматься.

- Прекрасно! А сколько лентяев в процентном отношении в Белоруссии?

— В Белоруссии после 30 лет пятьдесят процентов женщин страдают избыточной массой тела – но это не обязательно ожирение. И в России такая же статистика, предполагаю, что и у вас в Молдове. После 40 лет – 50 процентов мужчин с избыточным весом.
В 90 процентов случаев у этих людей есть сопутствующие патологии. Чаще всего – это сахарный диабет, инсулинрезистентность, нарушение обмена мочевой кислоты в том числе, нарушение жирового обмена, атеросклероз.

- Надо ли советоваться с врачом прежде чем садится на диету?

— Люди никогда не смогут сами себе рассчитать правильно рацион. Да, они могут похудеть, но нормализовать уровень холестерина в крови они сами не могут. К тому же необходимы дополнительные препараты – те же БАДы и некоторые лекарства. Но не в коем случае их нельзя принимать по своему усмотрению.
Необходимо обследоваться, сдавать анализы для того, чтобы выявлять патологии и корректировать их, и это сможет сделать только врач.

- Существует ли формула (формулы) идеальной диеты?

Тонометр
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Эксперт: правительство должно задуматься об инвестициях в здоровье человека

— Нет. Потому, что у всех это индивидуально. Я рассчитываю рацион, исходя из основного обмена – обмена покоя, плюс потом добавляю физические нагрузки, профессиональную деятельность. У всех основной обмен и ритм жизни разный. И нельзя под одну гребенку всем составить одинаковый рацион. Никакая «интернетная» формула не может рассчитать процентное соотношение в каждом человеке жировой массы тела, мышечной, костной, жидкости, клеточной массы – это невозможно, для этого есть специальные аппараты. Поэтому нельзя высчитать какое-то идеальное или универсальное соотношение – есть хорошая поговорка, что русскому хорошо, немцу – смерть. Подчеркну – всё индивидуально. Конечно, есть перечень продуктов, который подходит всем без исключений, но не все.

- Питание мужчин и женщин универсально, или должно быть разным?

— Есть много схожего. Например, крупы. Крупы я рекомендую есть и мужчинам, и женщинам. Яичный белок, кисломолочные продукты, овощи, зелень, ягоды, орехи. Сливочное масло должно присутствовать в рационе всех людей, по крайней мере, наших широт. Рыбу я рекомендую, а вот морепродукты мало кому на самом деле подходят в наших широтах из-за того же атеросклероза, большого содержания холестерина. То же касается говядины, молока.

- Какой у вас распорядок питания? Сколько времени и когда вы тратите на занятия спортом?

— Утром у меня всегда одинаковый рацион. Утром я ем кашу либо овсяную из цельного зерна, либо гречневую. Иногда могу позволить себе и другие. Далее – обязательно белки, желтки я ем редко, сливочное масло. На второй завтрак у меня перекус, чаще всего я перекусываю в машине – это либо орехи, либо фрукт какой-нибудь или ягода, что в сезон, то я и ем. Затем обед, который зависит от того есть ли тренировка или нет. Если тренировки нет – я ем либо птицу, либо рыбу, салат, огурчик какой-нибудь могу съесть. Если есть тренировка – могу добавить сложные углеводы – рис (бурый) или кеноа. Затем сразу после тренировки я съедаю какой-нибудь фрукт – персик, грушу или банан. Потом два часа я не ем. Потом ужин – рыба с овощами. Я не отказываю себе в десерте – раз в неделю я могу съесть. Если мне хочется сладкого – я готовлю его по своим диетическим рецептам, угощаю всех. Спортом я занимаюсь днем, после обеда – это моё время – с 16.00 до 18.00. Долгое время я пыталась насиловать свой организм, по утрам заниматься, либо позже вечером, но я не могу, у меня нет сил. Я вообще стараюсь интуитивно питаться и заниматься спортом.

По теме

Диетолог: шаурма – это бомба замедленного действия
В следующем году молдаванам придется сесть на жесткую диету
Теги:
диета, диетолог, здоровый образ жизни, здоровье, Ирина Кабасакал, Белоруссия, СНГ, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Латвии и Литвы
    Балтийская награда

    Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Приграничное сотрудничество

    Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.

  • Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
    10 лет за поджог

    В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.

  • Фура на таможне, архивное фото
    "Невероятные цифры"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.

  • Заседание постоянного секретариата инновационного финансирования
    Страна-председатель

    Грузия стала председателем постоянного секретариата инновационного финансирования, заседание с участием премьера страны прошло в штаб-квартире ООН.

  • Сеть аптек Самсон-фарма
    Доступные лекарства

    Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткурчале.

  • Прием граждан у президента РЮО
    Выслушал лично

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.

  • Флаги Латвии и Литвы
    Балтийская награда

    Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Приграничное сотрудничество

    Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International Autosalon.
События недели - в объективе фотокамер мира
Последствия землетрясения в Мехико
Последствия землетрясения в Мехико
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться