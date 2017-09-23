Сколько денег потрачено на свалку в Цынцаренах

КИШИНЕВ, 23 сент — Sputnik. Ситуация вокруг свалки в Цынцаренах остается сложной, поскольку многие жители не согласны с тем, чтобы по соседству функционировал полигон с отходами, заявил Sputnik начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя. Контракт на возобновление деятельности свалки между примариями Кишинева и Цынцарен был подписан на два с половиной года. В случае, если полигон не будет модернизирован по современным стандартам, примария Цынцарен имеет право не продлевать договор.

"Не все местные жители согласны соседствовать с мусорным полигоном. И проблема не в том, выполняем мы свои обязательства или нет. Они в принципе, не хотят, чтобы в Цынцаренах была свалка. Может быть, они посмотрят на то, что мы делаем и смягчат свою позицию", — отметил Гонтя.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Как сегодня выглядит знаменитая свалка в Цынцэренах

Ранее столичные власти установили 6-метровый забор вокруг полигона, начали ремонт дороги, ведущей к свалке. По словам чиновника, уже закуплена очистная станция стоимостью 15 миллионов леев. Самый серьезный вопрос – укрепление дамбы на мусорном полигоне.

"Несколько лет назад ее уже укрепляли. Несмотря на это мы должны встретиться с представителями Европейского Банка Реконструкции и развития и с теми, кто проводил эти работы 7 лет назад. Наш срок до апреля 2018 года", — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства примарии Кишинева.

Петр Гонтя также отметил, что порядка двух с половиной миллионов леев уже было потрачено на модернизацию села Цынцарены. А именно на ремонт детского сада, строительство павильонов для детей и ремонт уличного освещения.

По словам чиновника, потенциал свалки в Цынцыренах высок. Она сможет прослужить еще около 20-ти лет.