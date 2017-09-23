В Кишиневе начинают отключать газ на следующей неделе

В столице и в селе Бубуечь на нескольких улицах столицы будет прекращена поставка природного газа бытовым потребителям и экономическим агентам

Без газа с 25 по 28 сентября останутся дома и здания, расположенные по следующим адресам: Ул. Заводская, 146, 225, 198, 201/12, 205/1, 204/1, 171a, 205, 188, 198, 186, 204/1, 142/1, 210/1, 210/2, 213(1-4), 213B, 213C, 215/2, 217, 217/2, 219/2, 223, 225, 227, 227/2, 229, 233, 233A, 235, 237, 237A, 239, 241, 241/4, 241A, 243, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 154A, 156, 158(1-6), 160(2-5), 162(1-4), 162/3, 164(1-4), 166(1-5), 168(1-16), 170, 170B(1-6), 170S, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182A, 184, 204/1, 213(1-4), 213B, 213C, 215/2, 217, 217/2, 219/2, 223, 225, 227, 227/2, 229, 233, 233A, 235, 237, 237A, 239, 241, 241/4, 241A, 243.

Ул. Индустриальная, 61/1, 73. Ул. Лунка Быкулуй, 26/1, 28/1, 41/1.

Отключения связаны с тем, что оператор системы распределения природного газа ООО Chișinău-gaz будет проводить запланированные работы на магистрали ул. Заводская – ул. Индустриальная