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Сергей Мишин

Читать законы надо внимательней - правильно Кишинев, а не Кишинэу

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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По мнению доктора права Сергея Мишина, вынося санкционный вердикт СМИ, использующих топонимы Республики Молдова на русском языке по правилам русского языка, КСТР превысил свои полномочия

КИШИНЕВ, 23 сент — Sputnik. После того, как Координационный совет по телерадиовещанию (КСТР) вынес предупреждения ряду русскоязычных телеканалов страны за якобы неправильное употребление названий населенных пунктов Молдовы и их производных на русском языке, русскоязычная общественность страны заговорила об ущемлении своих прав.

По мнению Сергея Мишина, вынося санкционный вердикт СМИ, использующих топонимы Республики Молдова на русском языке по правилам русского языка, КСТР руководствовался законом, который не предусматривает санкций к ним. Об этом он заявил на состоявшейся в минувшую пятницу пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"КСТР использовал закон об административно-территориальном делении РМ. При этом в данном законе написано, что географические наименования населенных пунктов используются в публичных и официальных органах, а СМИ являются публицистическим органом (т. е. не относятся к официальным органам). Поэтому, использовать данный нормативный акт в вынесении каких-то санкций — невозможно", — заявил Мишин.

Также по мнению юриста решение КСТР нарушает 13 статью Конституцию РМ и другие правовые акты.

"Даже если они говорят о том, что в этом акте написано Кишинэу, Бэлц, Кахул и т. д. и в русском языке должны использовать эти же названия, — это противоречит 13 статьи, части второй Конституции. Во-вторых, если мы берем кодекс о ТВ и радио и статью, на которую они (КСТР) ссылаются – 11 статья, пункт 10, то там четко написано, что КСТР следит за тем, чтобы использовались наименования только на государственном языке, а в 41 статье, пункт Е, написано, что обязанность координационного совета следить за тем, чтобы не нарушались права национальных меньшинств и их языковые потребности", — отметил юрист. Поэтому, по словам Мишина, КСТР, вводя санкции, "нарушает свой же кодекс – а именно эти две статьи".

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Теги:
Кишинэу, КСТР, Кишинев, Сергей Мишин, Кишинев
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