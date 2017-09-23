Басков рассказал, как "зажигал" с Ротару в бане

Частый гость на различных мероприятиях в Молдове Николай Басков рассказал о дружбе с "хуторянкой"

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. В интервью российскому изданию Басков признался, что дружит и безмерно уважает "золотой голос" Софии Михайловны.

"Нас многое связывает с Софией Михайловной. Она меня всегда зовет на дни рождения, я поздравлял ее в Монако, Швейцарии, Испании. А как мы с ней зажигали в бане в Ялте в один из ее "юных" юбилеев! О-о-о-!", — отмечает СМИ.

Басков также рассказал о подарках Ротару. "Я подарил ей серьги с бриллиантами и кольцо", – похвастался певец.

Напомним, что в августе в Бельцах Народная артистка СССР София Ротару принимала участие в праздничном концерте, приуроченном ко дню провозглашения независимости Республики Молдова.