Два крещения прадеда Пушкина – кто стал первым крестным отцом арапа

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. В сентябре, 21 числа, — была очередная годовщина приезда Александра Сергеевича Пушкина в Молдову в 1820 году. Правда, мало кто знает, что в наших краях дважды побывал знаменитый прадед поэта по материнской линии Абрам Петрович Ганнибал.

Известный пушкинист Виктор Кушниренко продолжает свой рассказ о пребывании Ганнибала в Молдове. Предлагаем вам познакомиться с первой частью рассказа ученого >>> А здесь можно найти вторую >>> и третью часть исследования >>>

"Первое крещение будущего арапа Петра Великого могло быть в Бухаресте в конце июля-августе 1704 года, или в Яссах — в конце августа-сентябре того же года. Но только не девятого октября 1704 года, как предполагалось ранее, поскольку киевской губернатор Андрей Гулиц указал, что восьмого октября 1704 года Аврам, крещеный, был уже в Киеве", — рассказал Кушниренко.

И давайте вспомним, что первое крещение, согласно Спафарию, Абрам принял "от племянника господаря мултянского".

"Племянников у тогдашнего господаря Валахии Константина Брынковяну было много. Возможно, крестным отцом был кто-то из Кантакузиных. Может быть, сын Фомы (Томы) Кантакузина, о котором писал Пушкин в "Истории Петра". К 1711 году отношения Брынковяну с Кантакузиными ухудшились — соратник валашского господаря, командующий армией Тома Кантакузин ушел под покровительство Петра I. С 1711 года он был генерал-майором русской армии. Стольник же Константин Кантакузин, о котором мы уже сказали, был советником по внешним делам и главой канцелярии Брынковяну. Он учился в Падуе, стал известным историком, автором "Истории румынской земли" и карты Валахии 1718 года. Кантакузин участвовал в интригах против Брынковяну. А после смерти Брынковяну господарский трон Валахии два года занимал Штефан, сын Константина Кантакузина. Позже Штефан был арестован турками и казнен вместе с отцом и дядей Михаем. Константин Кантакузин был женат на Стане (Елене), имел еще сыновей Родиона (Раду) и Михая", — рассказал Кушниренко.

архив Ольги Батаевой Дом-музей Пушкина в Кишиневе между двумя годовщинами: 70 лет и 201 год

В то время, как и ныне, самой старой церковью в Яссах считалась церковь св. Георгия "Домняска", построенная в 1491-1492 годах при правлении Штефана Великого. Она располагалась неподалеку от господарского двора и считалась господарской.

"В ней короновали правителей княжества. Здесь был захоронен господарь Константин Кантемир. Другую, не менее известную церковь, Трех святителей, построили в 1637-1639 годах. Ее возводил архитектор-армянин Ианаке из Константинополя. Освятил храм известный митрополит Варлаам. Абрам Ганнибал мог быть крещен в одном из этих молдавских православных храмов. Скорее всего — в церкви Трех святителей. Здесь, в Яссах он находился дольше иных мест, через которые путешествовал", — отметил пушкинист.

По его словам, в 1711 году Абрам Ганнибал вновь побывал в Яссах с Петром Великим в ходе Прутского похода.

"За Прутом, у молдавского села Семень, он праздновал именины своего крестного отца Петра Великого (по воле Петра Абрам и его старший брат Алексей, ранее носивший имя Абдул, были второй раз крещены в Вильне в июле 1705 года — ред.). Отмечал Ганнибал у Семень и годовщину победы под Полтавой, сидя за одним огромным и дошедшим до наших дней "земляным столом" с Петром I, будущей Екатериной I, Дмитрием Кантемиром и другими", — сказал Кушниренко.

Он добавил, что, согласно легенде, в 1821 году Александр Пушкин тайно перешел Прут и также побывал в Яссах. Его современники утверждали, что в повести "Кирджали" поэт использовал личные впечатления, так как сам наблюдал за Скулянским сражением (восставших греков с турками — ред.) на правом берегу Прута 17-18 июня 1821 года.

Все цитаты приведены в их оригинальной грамматике.

Исследование Виктора Кушниренко к публикации на Sputnik подготовил Николай Костыркин