Гениальный жулик из Молдовы надул всю Францию

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Афера — это опасно, а афера молдаван во Франции — хоть и опасно, но экзотично.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Бессарабская Венеция глазами туристов 22

История эта, приведенная на сайте jewish.ru, повествует о загадочной жизни выходца из Бессарабии Иосифа Йоановича, который в 1925 году прибыл в Париж из Бессарабии. Там он стал известен как "месье Жозеф", став бизнесменом, правда, с весьма сомнительной репутацией.

Жозеф торговал металлоломом, сколотив на этом неплохое состояние. Также он обзавелся полезными связями в полиции и в деловых кругах.

Во время оккупации Парижа предприятие месье Жозефа, занимавшееся продажей и добычей металлолома, было настолько важным для нацистов, поэтому они закрывали глаза на его еврейское происхождение. Жозеф получил специальный пропуск гестапо и даже чин "почетного арийца".

После войны Жозеф был осужден на пять лет за сотрудничество с оккупантами, но отбыл в итоге их не полностью. Его освободили условно-досрочно, в том числе и потому, что большую часть заработанных на нацистах денег он, как выяснилось, отдавал на нужды французского Сопротивления, да и вообще охотно помогал многим жертвам нацизма во Франции. Насколько это было действительно так, сказать трудно, возможно, месье Жозефа все-таки спасли связи и способность к гениальному манипулированию, главные жертвы которого были еще впереди.

В 1954 году во Франции изобрели налог на добавочную стоимость, который был полностью принят в 1958 году и затем распространился во всем развитом мире. Месье Жозеф увидел в новом налоге новую возможность для себя. Поскольку в начале многие предприятия были освобождены от налога или же им полагалась компенсация от государства, то Йоанович основал фиктивную фирму по импорту-экспорту металлов и быстро получил от французского государства возврат на стоимость налога, который он не платил. Всё бы ничего, однако желание красиво жить погубило талантливого жулика — он покупал дома и ездил в роскошном авто, чем, собственно, и привлек внимание инспекторов налогового управления. От слежки он сбежал в Израиль, но израильские власти его выгнали по настоятельному требованию Франции.

Месье Жозеф скончался в 1965 году, но дело его продолжило жить. В начале нулевых сразу несколько мошенников проворачивали многомиллионные махинации с налогом на добавочную стоимость в конкретной сфере — на удивление, в экологической.