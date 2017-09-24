Козман: воспитание вундеркинда не должно быть самоцелью родителей

Вероятно, поговорку "Дитя надо воспитывать, пока оно лежит поперек лавки", в наш переполненный информацией век многие родители стали воспринимать по-новому. Многие из взрослых эти слова стали связывать не только с формированием моральных устоев, но и интеллектуальным развитием своего ребенка, который, по их мнению, уже с малолетства должен уметь бегло читать и писать, владеть основами математики и даже иностранных языков.

Как не допустить перекосов в развитии детей и является ли ранее образование залогом успеха будущего вашего ребенка, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Татьяна Козман.