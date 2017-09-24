В понедельник, 25 сентября, в 14.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: Итоги тренинга "Ты – это бренд"

На днях в Кишиневе прошел образовательный семинар-тренинг для студентов под названием "Ты – это бренд", на котором были даны подробные инструкции: как создать свое имя и неповторимый стиль в журналистике. На мероприятии известные телеведущие расскажут об итогах семинара.

Участники:

— журналист, телеведущая Екатерина КАРАЧКОВСКАЯ;

— журналист, телеведущая Нина ДИМОГЛО.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.