На днях в Кишиневе прошел образовательный семинар-тренинг для студентов под названием "Ты – это бренд", на котором были даны подробные инструкции: как создать свое имя и неповторимый стиль в журналистике. На мероприятии известные телеведущие расскажут об итогах семинара.
Участники:
— журналист, телеведущая Екатерина КАРАЧКОВСКАЯ;
— журналист, телеведущая Нина ДИМОГЛО.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.