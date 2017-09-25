Какой будет погода в начале недели: точный прогноз на 26 и 27 сентября

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 25 сентября, по всей стране будет переменная облачность, на севере и в центре республики вероятны осадки, скорость ветра 2 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха составит + 20 С в Кишиневе и + 24 С на юге.

Температурный режим

В понедельник, 25 сентября, на севере температура воздуха составит днем +19 +22 С днем, а ночью +8 +11 С. В центре республики ожидается от +20 до + 23 С в дневные часы и +9 +12 С — ночью. На юге температура поднимется до +21 +24 градусов днем и +10 +13 С в ночные часы. Вероятны осадки.

Атмосферное давление — 752 мм.рт.ст.

Сегодня ожидается малая геомагнитная буря, медики рекомендуют всем, кто страдает метеозависимостью, следить за своим самочувствием.

Во вторник, 26 сентября, и в среду, 27 сентября, температуры снизятся еще на один градус. Осадков не предвидится.

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До 26 сентября в южной половине территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Праздники и народные приметы

Говорили, что 25 сентября на Артамона даже змеи в лес уходят — это означало, что наступили холода. Действительно, отмечали, что жизнь вокруг как будто бы замирает — по крайней мере, в лесах уже реже можно было встретить диких животных. Дни становились короче, а по утрам уже случались заморозки.