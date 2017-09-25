В Румынии произошло землетрясение, его почувствовали и в Молдове

Это самый мощный подземный толчок в сентябре

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В Румынии в понедельник утром в уезде Бузэу зафиксирован новый мощный подземный толчок.

Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 4,3, а очаг залегал на глубине 150 километров. Землетрясение произошло в 10.54. Его могли ощутить и жители юга Молдовы.

По данным европейских сейсмологов, магнитуда толчка составила 4,1. В сентябре в Румынии произошло 17 подземных толчков.



Самые сильные толчки до этого зарегистрированы 7 и 8 сентября. Их магнитуда равнялась 3,5.