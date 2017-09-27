Точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 сентября

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КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 27 сентября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Максимальная температура воздуха составит + 22 С в Кишиневе и + 24 С на юге.

Температурный режим

В среду, 27 сентября, на севере температура воздуха составит днем +19 +22 С днем, а ночью +8 +10 С. В центре республики ожидается от +22 до + 23 С в дневные часы и +9 +12 С — ночью. На юге температура поднимется до +22 +24 градусов днем и +10 +13 С в ночные часы.

Атмосферное давление — 754 мм.рт.ст.

Сегодня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабую геомагнитную бурю, медики рекомендуют всем, кто страдает метеозависимостью, следить за своим самочувствием.

В четверг, 28 сентября, и пятницу, 29 сентября, температура снизится еще на один градус. Осадков не предвидится.

Желтый код

28 сентября в утренние часы местами в северной части ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью —1..-2°С, с дальнейшим распространением 29.09-2.10 на большую часть территории и усилением их интенсивности до —1..-3°С.

До 26 сентября в южной половине территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 27 сентября отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Произошло это в Иерусалиме.

Языческие императоры, решив уничтожить всякие воспоминания о том, что происходило на Голгофе, повелели засыпать ее землей и поставить на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался милостью по отношению к верующим.

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Согласно преданию, крест был найден матерью императора Константина Великого, царицей Еленой. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко — три креста. Интересно, что только чудо помогло узнать о том, где находится тот крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснувшись к нему, исцелилась.

27 сентября в церквях и сегодня совершаются праздничные мероприятия.

Говорят, что на Воздвижение последнюю копну убирают. Это означало, что как раз сейчас крестьяне старались как можно скорее собрать весь урожай и закончить полевые работы. Объяснялось это тем, что по утрам сейчас уже наблюдались заморозки, которые могли погубить все то, что росло в полях и огородах. Также 27 сентября начинали садить яблоню и смородину — это можно было делать примерно до середины октября. Отмечали, что птицы 27 сентября начинают улетать в теплые края. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.