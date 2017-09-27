Под Винницей пожар на складе боеприпасов тушат более тысячи человек

По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей; власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров, СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град"

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Более 1,2 тысячи человек тушат пожар на складе боеприпасов в Винницкой области на Украине, сообщает ГСЧС Украины.

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 10 часов вечера во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют, отмечает РИА Новости Украина.

© Facebook / Eugene Stepanenko Взрывы на военных складах в Калиновке

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тысяча 255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 155 человек личного состава и 39 единиц техники, национальной полиции — 70 человек личного состава и национальной гвардии Украины — 1000 человек личного состава, министерства обороны Украины — 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" — три пожарных поезда", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Четырнадцать поездов изменили свой маршрут.

"Полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка. Это вызвано мерами безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в/ч А-1119, что у Калиновки. Движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона. Эвакуированы работники четырех железнодорожных станций: Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий. Из-за чрезвычайной ситуации 14 поездов курсируют измененному маршруту", — говорится в сообщении Железной дороги Украины.

Это не первый пожар на военных складах на Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.