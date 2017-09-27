Пикин: цена на нефть может перейти отметку в 60 долларов за баррель

Об основных причинах резкого скачка цен на нефть в эфире радио Sputnik рассказал директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik прокомментировал рекордный для этого года скачок цены на нефть марки Brent до 58 долларов за баррель
Об основных причинах резкого скачка цен на нефть в эфире радио Sputnik рассказал директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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Латвийское предприятие, которое уже 8 лет пытается приобрести новые поезда, сообщило, что производитель "Ласточек" "Уральские локомотивы" отозвал свое предложение.
МИД России назвал "явным подлогом" слова президента Литвы Дали Грибаускайте о якобы полученном в 2010 году списке требований от Путина.
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