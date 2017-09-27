Пикин: цена на нефть может перейти отметку в 60 долларов за баррель

Директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik прокомментировал рекордный для этого года скачок цены на нефть марки Brent до 58 долларов за баррель

Нефть достигла максимума с начала года — 58 долларов за баррель марки Brent. Рост нефтяных цен происходит на фоне заявлений ОПЕК о продлении соглашения об ограничении добычи "черного золота". Это объясняется тем, что страны ОПЕК и присоединившиеся к ним государства, не входящие в организацию, в целом выдерживают установленные договоренностями квоты.

Об основных причинах резкого скачка цен на нефть в эфире радио Sputnik рассказал директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.