Как реанимировать молдавский туризм и превратить Кишинев в сказку

Новые перспективы старых туристических маршрутов: в СНГ активно развивается туристическая отрасль, но внутренние связи нужно восстанавливать

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. По мнению участников видеомоста Баку — Бишкек — Кишинев — Минск — Тбилиси, страны СНГ с каждым годом становятся все привлекательнее для иностранных туристов, а в некоторых странах Союза значительно увеличился турпоток.

С другой стороны, между некоторыми странами СНГ наблюдается угасание интереса со стороны туристов в основном из-за отсутствия информации о стране, а также прямого и доступного по цене авиасообщения.

Как сообщила Председатель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков РМ Нина Берей, в Молдове активно развивается туристическая отрасль, увеличилось количество небольших гостиниц и вырос поток туристов из Европы.

Однако, по её словам, со странами СНГ туристические связи должны возродиться.

"Одной из причин ограниченного потока туристов между нашими странами являются большие расстояния и отсутствие прямых авиарейсов, необходима и реклама наших стран", — отметила Берей.

Участники мероприятия высказались за налаживание отношений между туркомпаниями СНГ и восстановление связей между странами.