Как реанимировать молдавский туризм и превратить Кишинев в сказку

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. По мнению участников видеомоста Баку — Бишкек — Кишинев — Минск — Тбилиси, страны СНГ с каждым годом становятся все привлекательнее для иностранных туристов, а в некоторых странах Союза значительно увеличился турпоток.
С другой стороны, между некоторыми странами СНГ наблюдается угасание интереса со стороны туристов в основном из-за отсутствия информации о стране, а также прямого и доступного по цене авиасообщения.
Как сообщила Председатель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков РМ Нина Берей, в Молдове активно развивается туристическая отрасль, увеличилось количество небольших гостиниц и вырос поток туристов из Европы.
Однако, по её словам, со странами СНГ туристические связи должны возродиться.
"Одной из причин ограниченного потока туристов между нашими странами являются большие расстояния и отсутствие прямых авиарейсов, необходима и реклама наших стран", — отметила Берей.
Участники мероприятия высказались за налаживание отношений между туркомпаниями СНГ и восстановление связей между странами.