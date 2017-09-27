Степанюк: евроинтеграция не может стать идеологией Молдовы

Как заявил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, данная инициатива базируется на постановлении Конституционного суда Молдовы, где сказано, что ориентация на европейское демократическое и ценностное пространство является определяющим элементом конституционной идентичности Республики Молдова.
Евроинтеграция, как внешнеполитическое направление, закрепленное в Конституции страны: насколько это легально, и как такое нововведение впишется в рамки демократического общества?
Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, бывший вице-премьер республики Виктор Степанюк.