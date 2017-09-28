Кейбаш: нам ничего не известно о визите Патриарха Кирилла в Молдову

В Митрополии Кишиневской и всея Молдовы не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможном визите в нашу республику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который может состояться в рамках его поездки в Румынию

В Бухаресте ожидают, что патриарх Кирилл прибудет с официальным визитом 27 октября, об этом сообщил пресс-секретарь румынской патриархии Василе Бэнеску.

"Патриарх Кирилл выразил готовность принять приглашение приехать в Бухарест с предстоятелями других православных церквей из бывших коммунистических стран. Они были приглашены по случаю юбилейного года, посвященного защитникам православия во времена коммунизма, а также 10-летию патриархата патриарха всея Румынии Даниила", — отметил Бэнеску.

Приедет ли Его Святейшество в Кишинев, на вопрос корреспондента радиостудии Sputnik Молдова ответил глава пресс-службы Молдавской Митрополии Вадим Кейбаш.