В Молдове закрывают интернаты

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Пять школ-интернатов Молдовы будут ликвидированы, согласно решению правительства, сообщают молдавские СМИ.

Решение кабмина по этому вопросу будет опубликовано в пятницу в Официальном мониторе.

Речь идет о школах-интернатах в Оргееве и Леова для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, а также о вспомогательных школаз-интернатах в селах Крихана Веке Кагульского района и Сэрата Галбенэ Хынчештского района, а также города Резина.

Здания, имущество и прилегающие территории будут переданы в управление других учреждений местной администрации.

Причиной ликвидации этих школ-интернатов называют малое количество воспитанников.