В Молдове выступили против закрытия РЦНК в Киеве

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Координационный совет российских соотечественников в Республике Молдова сделал заявление в связи с намерением украинских депутатов принять законопроект "О денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров".

© Sputnik/ Николай Костыркин В дар Славянскому университету - книги на русском языке

В случае принятия этого нормативного акта будет прекращена деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, сообщает пресс-служба Фонда поддержки прав российских соотечественников, проживающих за рубежом.

В послании, направленном президенту Украины Петру Порошенко, главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию, верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раадаль Хусейну, комиссару Совета Европы по правам человека Нилсу Муйжниексу и верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньеру, отмечено, что "Координационный совет российских соотечественников в Республике Молдова (КСРС в РМ) выражает озабоченность в связи с активизировавшейся антироссийской пропагандой, развернутой в Украине, особенно в связи законопроектом, предложенным на рассмотрение Верховной Рады Украины "О денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", по которому предлагается закрытие Российских центров науки и культуры на всей территории Украины".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон против сужения сферы применения русского языка в Молдове

"В качестве предлога была использована международная учебно-образовательная программа "Здравствуй, Россия!", в рамках которой проводится широко распространенная во всем мире практика приглашения детей в другие страны для их ознакомления с историей, бытом и культурой этих государств. Такие программы проводятся в рамках "Французского альянса", в рамках американской программы "Грин-карта" и др. Это широко распространенная в современном мире практика приглашения детей в рамках культурного и языкового обмена. Такие программы расширяют культурный обмен, снижают изоляционистские пороги, позволяют представителям разных этносов лучше узнать друг друга. И сокращение таких культурных обменов — это показатель изоляционизма, стремления усилить напряженность между странами", — сказано в письме.

Там же заявлено, что "Координационный совет российских соотечественников в Республике Молдова, выступая за активизацию культурных, общеобразовательных и спортивных связей между странами, призывает депутатов Верховной Рады Украины трижды подумать, прежде чем ограничивать права своих детей по ознакомлению с культурой и историей других стран и права своего подрастающего поколения на общение с молодежью других стран, их право на участие в международных спортивных состязаниях".