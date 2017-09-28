Прогноз цен на недвижимость в Молдове

На пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова экономический эксперт Сергей Унгуряну провел презентацию исследования "Анализ рынка недвижимости Республика Молдова", на которой представил прогноз стоимости жилья на первичном рынке в Кишиневе и стране в ближайшее время

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. По словам Унгуряну, на рынке недвижимости Молдовы создалась ситуация, при которой существует огромное количество непроданных квартир – доля продаж составляет меньше 50%, т. е. рынок сегодня преизбыточен.

В такой ситуации, по его мнению, создалась значительная "мертвая" масса этих квартир, этих квадратных метров жилья, которые не запущены на рынок, что свидетельствует о кризисе.

"Требуем от государства, чтобы были созданы механизмы регулирования, которые бы обязали компании представить реальную стоимость данных построек, и чтобы наше общество не теряло молодых людей, молодых специалистов, которые уезжают из страны из-за того, что нет возможности купить себе жилье или место для жительства", — заявил Унгуряну.

Отвечая на вопрос представителей предпринимательского сообщества в сфере недвижимости, Унгуряну заявил, что граждане, потенциальные покупатели недвижимости, должны знать, что происходит на рынке жилья.

По словам экономиста, рынок сейчас находится в траектории падения.

"Цены падают и будут продолжать падать; насколько продолжительным будет это падение в последующие пять лет, будет завесить от тех программ, которые будут внедрять государство и строительные компании. Если у граждан есть возможность подождать, то через пять лет с теми же средствами они могут закупить на лучших условиях и более качественное жилье, и жилье большей площадью", — отметил Унгуряну.