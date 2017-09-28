КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Ежегодно во всем мире 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Впервые он был организован в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Инициатива призвана обратить внимание общества на широкую распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Участники видеомоста расскажут о ситуации в области сердечно-сосудистых заболеваний в наших странах, а также о государственной поддержке, которая оказывается сфере кардиологии.
Кроме того высококвалифицированные кардиологи дадут рекомендации, советы и затронут вопросы популяризации здорового образа жизни.
В Кишиневе:
— заведующий отделением артериальной гипертензии Института кардиологии Республики Молдова, доктор медицины, профессор, Александр КАРАУШ.
В Минске:
— заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александр ПАЦЕЕВ;
— ведущий сотрудник лаборатории нарушения ритма сердца Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Дмитрий ГОНЧАРИК.
В Астане:
— представитель министерства здравоохранения Казахстана.
В Бишкеке:
— доктор медицинских наук, профессор, директор Национального центра кардиологии и терапии имени академика Миррахимова Айнагуль ДЖУМАГУЛОВА.
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Тел.: 079900003.Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.