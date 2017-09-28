В пятницу, 29 сентября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Минск – Астана – Бишкек, приуроченный ко Всемирному дню сердца.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Ежегодно во всем мире ‪29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Впервые он был организован в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Инициатива призвана обратить внимание общества на широкую распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).‬

Участники видеомоста расскажут о ситуации в области сердечно-сосудистых заболеваний в наших странах, а также о государственной поддержке, которая оказывается сфере кардиологии.

Кроме того высококвалифицированные кардиологи дадут рекомендации, советы и затронут вопросы популяризации здорового образа жизни.

В Кишиневе:

— заведующий отделением артериальной гипертензии Института кардиологии Республики Молдова, доктор медицины, профессор, Александр КАРАУШ.

В Минске:

— заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александр ПАЦЕЕВ;

— ведущий сотрудник лаборатории нарушения ритма сердца Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Дмитрий ГОНЧАРИК.

В Астане:

— представитель министерства здравоохранения Казахстана.

В Бишкеке:

— доктор медицинских наук, профессор, директор Национального центра кардиологии и терапии имени академика Миррахимова Айнагуль ДЖУМАГУЛОВА.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.