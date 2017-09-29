Точный прогноз погоды в Молдове на 30 сентября и 1 октября

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КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 29 сентября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Максимальная температура воздуха составит + 17 С в Кишиневе и + 18 С на юге.

Температурный режим

В пятницу, 29 сентября, на севере температура воздуха составит днем +13 +14 С днем, а ночью +2 +3 С. В центре республики ожидается от +16 до + 17 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью. На юге температура поднимется до + 18 градусов днем и +7 +9 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

Сегодня ожидается геомагнитная буря, переходящая в сильную, медики рекомендуют всем, кто страдает метеозависимостью, следить за своим самочувствием.

В субботу, 30 сентября, и воскресенье, 1 октября, температура воздуха снизится еще на один градус. Осадков не предвидится.

Праздники и народные приметы

Именно 29 сентября сейчас начинали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок.

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Также 29 сентября продолжали заготавливать капусту на зиму. Обычно делали это сообща, устраивая так называемые капустные вечеринки. Собирались у кого-нибудь дома и занимались заготовками, исполняя песни, шутки, прибаутки, разговаривая на различные темы.

Если не падаешь в этот день — по приметам, морозы наступят нескоро.

Сухая и теплая погода 29 сентября — будет поздняя зима, а сильных морозов, скорее всего, можно не ожидать.

Если человек родился 29 сентября, то его талисманом является гранат.

Ловили птиц и пытались предсказать погоду на ближайшие месяцы. Например, чем больше жира на костях у глухаря — тем крепче морозы будут, согласно приметам.

Слышится гром 29 сентября — зима будет бесснежной.