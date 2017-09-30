Гимн Кишинева и София Ротару - видео советского периода

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Видеосюжет молдавского телевидения, снятый в 1974 году, снова напоминает кишиневцам о былой красоте их родного города.

На видео показаны новые на тот момент здания на Московском проспекте, сквер у дворца "Октомбрие" (ныне — Национальный дворец имени Николая Сулака), Арка победы и центральная площадь, Кафедральный собор.

Все это показано под фрагменты песни "Мой белый город", ставшей теперь гимном Кишинева. Исполняет композицию София Ротару, которую также можно увидеть на этих кадрах.