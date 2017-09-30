Достов: влияние соцсетей на результаты выборов преувеличено

Основатель Фейсбук Марк Цукерберг заявил, что сожалеет о поспешных выводах после выборов президента США. Если ранее бизнесмен отмечал, что считает безумной мысль о том, что дезинформация в Facebook изменила исход выборов, то сейчас Цукерберг называет такое отношение несерьёзным.
Ранее Фейсбук опубликовал информацию о том, что якобы российские боты покупали рекламу в соцсети для влияния на президентскую гонку. Представители Фейсбук, Гугл и Твиттер в ближайшее время должны выступить на открытом слушании по России в Конгрессе США.
Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.