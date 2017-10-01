Каталония: кровь, слезы и резиновые пули

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. 1 октября, В 9 утра по местному времени в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости. Мадрид не признает референдум и проведение его было заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что были открыты более 70% избирательных участков, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель осудил проявления насилия в ходе референдума о независимости Каталонии от Испании и призвал стороны к диалогу.

"Насилие никогда не может дать ответ! Мы осуждаем все формы насилия и подтверждаем призыв к политическому диалогу в связи с референдумом в Каталонии", — написал чиновник в своем блоге.

Лидер австрийских "Зеленых", вице-президент Европейского парламента Ульрике Луначек, в свою очередь заявил, что референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, должен осуществляться по согласованию с Мадридом. В то же время, отметил политик, центральное правительство должно, наконец, положить конец блокаде диалога Мадрида и Барселоны.

© Sputnik/ Alexey Tikhomirov Оленченко: Каталония не станет испанским Приднестровьем

Обыски и задержания тех, кто участвовал в организации референдума, начались в Каталонии еще 20 сентября. За час до начала голосования, было объявлено, что каждый каталонец может проголосовать на любом участке, так как не все комиссии смогли начать работу.

На некоторых участках для голосования, открытых в Каталонии, в воскресенье произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применили дубинки и резиновые пули. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых, по данным МВД Испании, пострадали не менее 11 правоохранителей.



