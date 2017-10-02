Какой будет погода в начале недели: точный прогноз на 3 и 4 октября

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КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 2 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит + 15 С.

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление и в Молдове наступит Золотая осень.

Атмосферное давление пониженное 756 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

Максимальная температура воздуха в понедельник, 2 октября, составит + 15 С в Кишиневе и + 17 С на юге.

На севере температура воздуха составит днем +14 +15 С днем, а ночью +2 +3 С.

В центре республики ожидается от +16 до + 17 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 17 градусов днем и +7 +9 С в ночные часы.

3 и 4 октября ожидается солнечная погода, каждый день ожидается повышение температуры на один градус.

Праздники

День Трофима и Зосимы. В древности Зосима считался заступником пчел, и именно ему 2 октября молились о том, чтобы пчелы были живы и здоровы, чтобы меда было в достатке.

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2 октября принято было ставить улья в омшаник, а пчеловодом следовало также готовиться к зиме. 2 октября начинался сбор меда, и в народе время со 2 по 10 октября было известно как пчелиная девятина. Ром на Руси считался одним из ценных лекарственных средств, и с его помощью лечили не только простуды, но также нервные и другие недуги. Молились 2 октября также и Трофиму, поскольку верили, что он дружит с медведем, а потому, поможет получить мед.

Народные приметы на 2 октября

Если человек родился 2 октября, то его талисманом является агат.

Листья 2 октября с деревьев опадают — пора ставить ульи в пасеки.

Если не угостить медом нищего — по приметам, год несчастливым будет.

Леток нужно оставить открытым — тогда зима будет теплой.

Пчелы леток плотно залепляют — примета, что будет стужа и много снега зимой.

Дует южный ветер — можно ожидать хорошего урожая озимых.