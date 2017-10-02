Ульянов: США не удастся силой решить проблему КНДР

Российский дипломат Михаил Ульянов в эфире радио Sputnik проанализировал ситуацию напряженных отношений между США и КНДР, а также рассказал о том, как можно решить проблему, учитывая предложения России.

Госдепартамент США в воскресенье вновь не исключил применение силы для решения ядерной проблемы КНДР и предупредил, что решение зависит от поведения Пхеньяна.

В частности, в сообщении в своем аккаунте в Twitter, президент США Дональд Трамп написал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы государства, США сделают "то, что нужно" в этой области.

О выходе из сложившейся напряженной ситуации между США и КНДР, а также о том, как решить северокорейский вопрос, учитывая предложения России, в эфире радио Sputnik рассказал член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.