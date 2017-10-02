О правилах приема в российские ВУЗы в 2018 году

Во вторник, 3 октября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеотрансляция круглого стола из Москвы на тему : "Приемная кампания в российские ВУЗы 2018: начало".

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. 1 октября все российские ВУЗы публикуют правила приема на 2018 год. Где и как правильно прочитать этот ключевой документ? Что важно знать абитуриентам и родителям об особенностях приема этого года? Как и где можно будет получить информацию о целевом приеме? Какие и кому будут предоставляться льготы? Сколько будет стоить обучение?

Участники:

— начальник отдела по взаимодействию с вузами ФГАНУ "Социоцентр", ведущий эксперт Проектного офиса Проекта 5-100 Антон СТАТИВКА;

— проректор НИЯУ МИФИ Елена ВЕСНА;

— начальник управления "Приемная комиссия" РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика БАТУЕВА;

— начальник управления по связям с общественностью Московского городского педагогического университета Татьяна АПОСТОЛОВА;

— проректор по учебно-методической работе Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег БАУЛИН;

— директор центра довузовской подготовки и организации приема НИТУ "МИСиС" Мария БАРАНОВА;

— первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий БУГРОВ;

— проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена РАЗИНКИНА;

— проректор по учебной работе Первого МГМУ им. Сеченова Татьяна ЛИТВИНОВА.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, в Facebook и в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж. Свои вопросы к участникам мероприятия вы можете присылать по адресу, указанному в аккредитации.