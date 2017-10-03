Посольство России обрадовало пожилых жителей Гагаузии

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин посетил Комрат и село Копчак, передав в дар пожилым малоимущим жителям этих населенных пунктов медицинское оборудование, инвалидные коляски и материальную помощь.

© Sputnik/ Николай Костыркин Дары Санкт-Петербурга украсили День знаний в Гагаузии

Помощь ко Всемирному дню пожилых людей отправило в Гагаузию правительство России. Речь идет, в частности, об инвалидных колясках и тонометрах. Список малоимущих пожилых жителей автономии, которым необходима такая помощь, направил в посольство Совет старейших Гагаузии.

В рамках поездки в Гагаузию глава российской дипмисии встретился в Комрате с главой региона Ириной Влах и депутатами Народного собрания автономии.

"Руководство Гагаузии в целях сотрудничества с регионами России может сформировать конкретные предложения и адресовать их тем или иным субъектам федерации. Есть идея, чтобы представители Народного собрания Гагаузии подготовили делегацию для визита в Московскую область", — обратился Мухаметшин к собеседникам.

Он подчеркнул необходимость наладить прямое сотрудничество с российскими школами, теми из них, кто согласился бы взять на поруки доуниверситетские учебные заведения Гагаузии.

© Sputnik/ Nicolai Costîrchin Полтавченко: отношения между Петербургом и Гагаузией укрепляются

"Санкт-Петербург уже начал эту совместную с вами программу. Думаю, что и другие регионы России подключатся", — добавил посол.

Также Мухаметшин и его супруга вместе с Влах посетили село Копчак — а именно Успенский храм, которому через два года исполняется 200 лет. Эта дата условная — так как существует большая проблема с точной датировкой согласно документам.

При храме действует воскресная школа, куда ходят дети из обоих работающих в Копчаке лицеев.

"Наше сотрудничество с Посольством России в Молдове началось с передачи предметов культа для нового храма, который уже практически возведен, и через несколько лет будет полностью завершен", — рассказал настоятель храма протоиерей Виталий Зелинский.

В этот раз российская дипмиссия передала храму и приходу около 300 книг православной литературы, а в ближайшее время сюда будут направлены и светские книги.

Материальную помощь от российской стороны получили и ветераны местного колхоза "Победа", действующего до сих пор.