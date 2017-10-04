Гастроли театра "С улицы Роз": Балтия, Россия, Беларусь - где и с какими спектаклями побывает прославленный коллектив

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" отправляется на гастроли по многим городам ближнего и дальнего зарубежья, сообщил корреспонденту Sputnik художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Юрий Хармелин.

Начнутся поездки коллектива с Бендер, где шестого октября будет показан детский спектакль "Принц Аладдин", а также "Женитьба" по Гоголю, а седьмого октября — "Дорогая Елена Сергеевна".

Затем последуют гастроли в белорусском Пинске. Там прославленный коллектив покажет 17 и 18 октября сказку "Огниво" и драму "Дорогая Елена Сергеевна". В другом городе Беларуси, Бобруйске, труппа театра "С улицы Роз" выступит 19 октября с "Цветами для Элджерона", "Огнивом" и "Дорогой Еленой Сергеевной". А жители Могилева увидят эти спектакли 21 октября.

Далее — Рига. Там 23 октября — "Огниво" и драма о жизни Эдит Пиаф "Падам… падам".

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А уже 24 октября артисты театра будут в Вильнюсе. Там 24 октября они представят спектакли "Огниво", "Падам… падам", а 25 октября эти постановки повезут в Клайпеду и 26 октября — в Каунас.

В России, в Калининграде, 27 октября будут представлены "Огниво" и "Падам… падам", а 28 октября эти постановки увидят жители Советска Калининградской области.