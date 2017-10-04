Фотофакт: женщины Молдовы ради этого рискуют здоровьем и жизнью

Фотофакт: бесстрашие молдавских женщин не знает границ - не верите, убедитесь сами

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В интернете "гуляет" фотография, на которой показано, как в Кишиневе женщина моет окно.

Исходя из описания, вроде бы ничего сверхъестественного. Но при укрупнении фото ясно видно, что женщина моет окно не внутри, а снаружи. И происходит все это на пятом этаже.

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И выполняется это действо без какой-либо страховки. Просто в доме должна быть чистота и порядок, ради которых наши женщины часто готовы рискнуть жизнью и здоровьем.