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Пенсионерка катается с горки

Три причины старения населения Молдовы

© Sputnik/ Виталий Аньков
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Три причины старения населения Молдовы представила Национальная конфедерация профсоюзов

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. По последним данным Национального бюро статистики, в Молдове живет около 610 тысяч пенсионеров 60 лет и старше, что означает — доля пенсионеров по возрасту составляет 17,2 процента от общего числа жителей страны.

Пенсионерка
© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Процесс старения населения Молдовы достигнет беспрецедентных масштабов

Как сообщили в пресс-службе Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, на глобальном уровне дола возрастных пенсионеров составляет 12,3 процента от общего числа жителей земного шара. Следовательно, в Молдове доля лиц старшего возраста растет и намного превысила общемировой уровень. Только в прошлом году доля пожилых жителей Молдовы увеличилась на 0,5 процента. Сегодня наша страна, как отмечают в НКПМ, — одна из мировых лидеров в рейтинге старения населения.

В чем же причины таких показателей. Во-первых, речь идет об уменьшении количества смертей от старости и возрастных болезней, уверены специалисты НКПМ. Если пять лет назад умирало 53 пожилых человека на 1000 жителей, то теперь это 47 пожилых человек на 1000 жителей. Значит, уровень жизни несколько улучшился, хоть нам и далеко до общества благоденствия, как замечают эксперты.

Пенсионер pensionar bătrâni bătrân
© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Почему стареет население Молдовы

Вторая причина — неутешительная: упала рождаемость. Если в 2015 году рождалось 130 детей на 100 женщин, то в 2016 году — 128 детей на 100 женщин. Молдова — аутсайдер по приросту населения среди стран Европы, где рождается 150 детей на 100 женщин.

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О третьей причине знают все — отток населения за рубеж. С начала 2017 года более 314 тысяч граждан Молдовы работают за границей.

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Теги:
старение, пенсионеры, Молдова
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