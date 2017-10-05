"Свидание с Россией": великий Эрьзя в Молдове

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В Кишиневе в рамках кинофестиваля "Свидание с Россией" 11 октября пройдет показ уникального документально-художественного фильма талантливого российского режиссера Андрея Новосёлова "Возвращение гения".

Картина посвящена судьбе и творчеству великого художника, ваятеля, мастера скульптуры из дерева Степана Эрьзи. Сегодня его работы украшают музеи Милана, Ниццы, Мюнхена и других европейских городов.

"Я хотел своими силами, как режиссер этого фильма вернуть гения людям, чтобы они насладились его произведениями. К сожалению, этот человек незаслуженно забыт. Я хочу восстановить справедливость. Вернуть незаслуженно забытое. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей о нем узнало, чтобы гениальный человек вернулся в свое отечество, чтобы люди его услышали, увидели, чтобы они пошли в музеи! Ведь настоящий художник всегда делает наш мир немного лучше. Красота спасет мир, и чтобы эта красота спасала, ее сейчас нужно донести. Я верю, что в данном случае, даст Бог, наш фильм сделает этот мир еще немного лучше", — рассказал режиссер фильма Андрей Новоселов.

Как известно биографам и поклонникам творчества мастера, выехав в 1926 в командировку в Париж, Эрьзя остался за границей, поселившись в Буэнос-Айресе. Здесь, в Аргентине, художник нашел свой "фирменный" материал — крайне твердые древесные породы квебрахо и альгарробо. Прочные и выразительные породы субтропических деревьев позволяли мастеру ваять грандиозные монументальные произведения уникальным образом — не из камня, а из живого материала.

Написав письмо И.В.Сталину и получив разрешение вернуться в СССР, Эрьзя в 1950 году смог привезти на специально зафрахтованном пароходе огромное число своих работ на родину.

Однако ирония судьбы заключается в том, что для того, чтобы увидеть его работы, необходимо побывать в Мордовии. Поскольку наиболее полное собрание и, в том числе, наиболее известные произведения гениального мордовского художника экспонируются в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Эрьзи.

Вывести экспозицию куда-либо не представляется возможным. Перевозка его крупных, тяжелых скульптур требует колоссальных затрат, а иные и вовсе не подлежат транспортировке.

Созданный российским документалистом фильм об Эрьзе дает уникальную возможность познакомиться самому широкому кругу зрителей с феерической судьбой фантастически талантливого русского художника Степана Дмитриевича Нефедова, известного на весь мир как гениальный российский скульптор Эрьзя (его псевдоним отражает принадлежность художника к этнической группе эрзя в составе мордовских народов).

Генеральным информационным партнером кинофестиваля "Свидание с Россией" выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.