Мигранян: объединение Молдовы и Приднестровья возможно

Глава государства Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что в 2018 году могут начать воплощаться в жизнь первые серьезные шаги по приднестровскому урегулированию.

По словам главы государства, урегулирование замороженного приднестровского конфликта станет возможным в случае, если на парламентских выборах осенью 2018 года верх возьмет промолдавское большинство, которое не выступает за сближение с НАТО и не рассматривает варианты объединения республики с Румынией.

В то же время, глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский ранее заявлял о том, что Приднестровье выбрало свой путь на референдуме и настаивает на сближении региона с Россией.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: реальноли в полной мере уладить приднестровский конфликт и реинтегрировать республику, либо время уже упущено навсегда?

Ответ на этот вопрос в эфире дал российский политолог, профессор МГИМО, бывший член Общественной палаты РФ Андраник Мигранян.