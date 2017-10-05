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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов

Симоньян: в США запрещают телеканал RT, видя его популярность среди аудитории

Новости
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В Совете Федерации России 5 октября прошло расширенное заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ, на котором выступила генеральный директор RT Маргарита Симоньян

В Совете Федерации РФ 5 октября прошло расширенное заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Алексей Куденко
Симоньян о санкциях США к RT: свободу слова убили те, кто ее придумал

Основная тема встречи: "Деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории России в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ".

Ранее сообщалось, что в Москве высказались за ограничение деятельности американских СМИ на территории России.

Напомним, что ранее власти США выставили требование зарегистрировать компанию, обслуживающую телеканал RT America, включая его текущую деятельность и телепроизводство, как иностранного агента. Такие условия повлекут за собой ограничения, которые не позволят ей работать в стране.

Свое мнение по попытке запрета на вещание в США российского телеканала высказала генеральный директор RT Маргарита Симоньян.  

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Симоньян о санкциях США к RT: свободу слова убили те, кто ее придумал
Теги:
телеканал RT, RT, США, вещание, запрет, телеканал RT, Маргарита Симоньян, Вашингтон, Москва, США, Россия



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