Референдум в Каталонии: СМИ нашли молдавский след

По данным католического портала, супруга каталонского лидера, этническая молдаванка, якобы, влияет на своего мужа через оккультизм

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Марчела Топор, супруга президента Каталонии Карлеса Пучдемона, — уроженка Васлуя, древнего города в румынской Молдове.

Жизнь этой женщины, в последнее время вызывающей неподдельный интерес у мировой общественности, как бы опирается на былую славу молдавского оружия эпохи Штефана Великого и стихийный порыв жителей второй родины Марчелы к обретению независимости от Испании.

Из политики — обратно в журналистику

Кстати, если таковое произойдет, то быть впервые этнической молдаванке первой леди государства Старой Европы.

Марчела Топор — выпускница Ясского факультета иностранных языков, а ее муж говорит, помимо каталанского, испанского, французского и английского, и на румынском языке. Хотя, кто знает, может быть в той речи, которую употребляет Пучдемон, больше молдавской архаики, чем современных румынизмов.

По данным местных СМИ, Карлес и Марчела познакомились в 1998 году, когда женщина отправилась в Каталонию вместе с театральной труппой для участия в первом выпуске Международного фестиваля любительского театра "Жирона". В 2000 году пара обвенчалась, причем сделала это два раза — по католическому обряду в храме Розес в каталонской Жироне, а затем и по православному, в Бухаресте.

© AP Photo / Andreea Alexandru На пороге сенсации: Дракула был сербом

У Карлеса и Марчелы — две дочери: восьмилетняя Магали, которая любит писать рассказы и регулярно участвует в литературных конкурсах, и семилетняя Мария, увлекающаяся плаванием. Обе девочки учатся в Эскола-Верд, государственной школе в Жироне.

В 2004 году Пучдемон и Топор создали "Catalonia Today" — бесплатную англоязычную газету, которой руководит Марчела. Она, кстати, делает англоязычные интервью для передачи "Catalan Connections", которая транслируется на телеканале El Punt Avui. Кстати, Пучдемон — профессиональный журналист.

Друзья и родные Марчелы характеризуют ее как решительную, сильную женщину, преданную жену. Она, кстати, не пожелала быть, как говорится, первой леди на полную ставку, а, едва ее муж в 2016 году возглавил Каталонию, — снова ушла с головой в журналистику.

© REUTERS/ Albert Gea МИДЕИ высказалось о референдуме в Каталонии

Флер ведьмы и гадалки

Однако далеко не все считают, что Марчела Топор не имеет никакого отношения к процессам, происходящим сегодня в Каталонии. Более того, на эту тему в западной прессе появляются слухи и версии конспирологического и даже мистического характера.

На пример, по данным Sputnik Молдова-Румыния, католический сайт InfoVaticana в одном из своих материалов говорит, ни много ни мало, об оккультном влиянии Марчелы Топор на своего мужа. Там отмечено, что эта женщина, якобы, колдунья и предсказывает будущее.

По мнению католического портала, Марчела посвящена в некие древние магические ритуалы, практикуемые в Румынии. Там же утверждают, что на свадьбу она подарила Пучдемону приносящий удачу традиционный для румынской Валахии (в оригинале публикации почему-то указана Буковина!) предмет — керамическую тарелку с изображением петуха. Такие до сих пор изготавливают в румынском городе Хорезу. Где здесь колдовство и магия, электронное издание почему-то умалчивает.

Некоторые европейские СМИ, не стесняясь, называет Марчелу Топор "ведьмой Пучдемона", якобы, известной своей страстью к спиритизму и другим оккультным практикам.

Может быть, апологетам католицизма претит, что брак этой пары был зафиксирован и православной конфессией в том числе? По некоторым данным, второе венчание состоялось в каком-то монастыре в румынском Марамуреше, а дочерей своих Марчела воспитывает в традициях именно восточного, а не западного христианства.