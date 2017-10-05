18:29 05 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Карлес Пучдемон (в центре) и его супруга Марчела Топор

Референдум в Каталонии: СМИ нашли молдавский след

© AFP/ JOSEP LAGO
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Референдум в Каталонии: независимость и столкновения (10)
3810

По данным католического портала, супруга каталонского лидера, этническая молдаванка, якобы, влияет на своего мужа через оккультизм

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Марчела Топор, супруга президента Каталонии Карлеса Пучдемона, — уроженка Васлуя, древнего города в румынской Молдове.

Жизнь этой женщины, в последнее время вызывающей неподдельный интерес у мировой общественности, как бы опирается на былую славу молдавского оружия эпохи Штефана Великого и стихийный порыв жителей второй родины Марчелы к обретению независимости от Испании.

Король Испании Филипп VI, архивное фото
© REUTERS/ Hannah McKay
Испания делает "ход королем" в партии против Каталонии

Из политики — обратно в журналистику

Кстати, если таковое произойдет, то быть впервые этнической молдаванке первой леди государства Старой Европы.

Марчела Топор — выпускница Ясского факультета иностранных языков, а ее муж говорит, помимо каталанского, испанского, французского и английского, и на румынском языке. Хотя, кто знает, может быть в той речи, которую употребляет Пучдемон, больше молдавской архаики, чем современных румынизмов.

По данным местных СМИ, Карлес и Марчела познакомились в 1998 году, когда женщина отправилась в Каталонию вместе с театральной труппой для участия в первом выпуске Международного фестиваля любительского театра "Жирона". В 2000 году пара обвенчалась, причем сделала это два раза — по католическому обряду в храме Розес в каталонской Жироне, а затем и по православному, в Бухаресте.

Замок Бран, Румыния
© AP Photo / Andreea Alexandru
На пороге сенсации: Дракула был сербом

У Карлеса и Марчелы — две дочери: восьмилетняя Магали, которая любит писать рассказы и регулярно участвует в литературных конкурсах, и семилетняя Мария, увлекающаяся плаванием. Обе девочки учатся в Эскола-Верд, государственной школе в Жироне.

В 2004 году Пучдемон и Топор создали "Catalonia Today" — бесплатную англоязычную газету, которой руководит Марчела. Она, кстати, делает англоязычные интервью для передачи "Catalan Connections", которая транслируется на телеканале El Punt Avui. Кстати, Пучдемон — профессиональный журналист.

Друзья и родные Марчелы характеризуют ее как решительную, сильную женщину, преданную жену. Она, кстати, не пожелала быть, как говорится, первой леди на полную ставку, а, едва ее муж в 2016 году возглавил Каталонию, — снова ушла с головой в журналистику.

Референдум о независимости Каталонии
© REUTERS/ Albert Gea
МИДЕИ высказалось о референдуме в Каталонии

Флер ведьмы и гадалки

Однако далеко не все считают, что Марчела Топор не имеет никакого отношения к процессам, происходящим сегодня в Каталонии. Более того, на эту тему в западной прессе появляются слухи и версии конспирологического и даже мистического характера.

На пример, по данным Sputnik Молдова-Румыния, католический сайт InfoVaticana в одном из своих материалов говорит, ни много ни мало, об оккультном влиянии Марчелы Топор на своего мужа. Там отмечено, что эта женщина, якобы, колдунья и предсказывает будущее.

По мнению католического портала, Марчела посвящена в некие древние магические ритуалы, практикуемые в Румынии. Там же утверждают, что на свадьбу она подарила Пучдемону приносящий удачу традиционный для румынской Валахии (в оригинале публикации почему-то указана Буковина!) предмет — керамическую тарелку с изображением петуха. Такие до сих пор изготавливают в румынском городе Хорезу. Где здесь колдовство и магия, электронное издание почему-то умалчивает.

Некоторые европейские СМИ, не стесняясь, называет Марчелу Топор "ведьмой Пучдемона", якобы, известной своей страстью к спиритизму и другим оккультным практикам.

Может быть, апологетам католицизма претит, что брак этой пары был зафиксирован и православной конфессией в том числе? По некоторым данным, второе венчание состоялось в каком-то монастыре в румынском Марамуреше, а дочерей своих Марчела воспитывает в традициях именно восточного, а не западного христианства.

Тема:
Референдум в Каталонии: независимость и столкновения (10)

По теме

Путин прокомментировал ситуацию вокруг референдума в Каталонии
Брутер: силой навести порядок в Каталонии Мадрид не сможет
Референдум в Каталонии и массовые беспорядки
Каталония – не только испанская проблема
Теги:
колдунья, ведьма, референдум, СМИ, Марчела Топор, Карлес Пучдемон, Марамуреш, Васлуй, Каталония, Испания, Молдова, Румыния
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
    Актуальные вопросы

    Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

  • Keulė Rūkė, архивное фото
    Аморальное кафе

    Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Тяжелое детство

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Беларуси Александр Лукашенко
    Не преувеличивайте!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.

  • Баннер с изображением кандидата в мэры Тбилиси от партии Грузинская мечта Кахи Каладзе
    В телевизоре и на стадионе

    Кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили пригласил своего конкурента Каху Каладзе на теледебаты, после чего согласился сыграть с ним в футбол.

  • Олег Барциц
    Деловое соглашение

    Торговое представительство Абхазии в России и Евразийский деловой союз подписали соглашение о сотрудничестве.

  • Здание посольства Италии в Азербайджане
    Сила печатного слова

    После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.

  • Совместные батальонные тактические учения военнослужащих российской военной базы ЮВО и военнослужащих ВС МО РА
    Объединенные силы

    Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.

  • Отопление
    33 несчастья

    В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.

  • Пациент в больнице. Архивное фото
    Избили за неповиновение

    Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.

  • Председатель правительства России Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, архивное фото
    Обоюдный настрой

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.

  • Стакан чистой питьевой воды
    Цветущая долина

    Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.

  • Встреча Игоря Бибилова с руководством и студентами училища имени Римского-Корсакова
    Музыкальные стипендии

    Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.

  • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
    Актуальные вопросы

    Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

  • Keulė Rūkė, архивное фото
    Аморальное кафе

    Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотография Thorunn из Исландии, включенная в книгу The Atlas of Beauty
Самые красивые женщины мира по версии The Atlas of Beauty
У короля Саудовской Аравии в аэропорту заклинило золотой трап
Золотой трап подвел короля Саудовской Аравии
Виноград-ягода серьезная
Виноград - польза и вред любимой в Молдове ягоды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться