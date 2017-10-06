"Свидание с Россией" в Бельцах - что увидят зрители в рамках ежегодного культурного события

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Самые нашумевшие новинки российского кинематографа совсем скоро будут представлены в Бельцах, сообщил корреспонденту Sputnik директор кинофестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

"С 11 по 12 октября 2017 года в северной столице Молдовы пройдет кинофестиваль "Свидание с Москвой" в рамках V международного фестиваля "Свидание с Россией". Открывать фестиваль будет звездный десант — Сергей Жигунов, Нина Шацкая, Анна Комкина и Евгений Герчаков", — рассказал Пирожок.

По его словам, гостей фестиваля ожидает премьерный для Молдовы показ таких кинолент, как "Огни большой деревни" Ильи Учителя, "Я — учитель" Сергея Мокрицкого, "Время первых" Дмитрия Киселёва. Для любителей комедии фестиваль везет картины "Спасти Пушкина" и "Бабушка лёгкого поведения".

"Не останутся без сюрпризов и совсем юные гости фестиваля. Их ждут новинки российской мультипликации и новые серии киножурнала "Ералаш"", — сказал Пирожок.

Международный кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Молдове пятый год. В этом году он пройдет в республике с 10 по 13 октября. Показы состоятся в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице. Церемония открытия фестиваля пройдет 10 октября в Кишиневе, во Дворце республики.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир". Генеральный продюсер фестиваля — Владимир Пирожок.

В Кишиневе фестиваль проходит в рамках Первой международной промышленной выставки "Экспо Россия-Молдова 2017".

Международным информационным партнером выставки и кинофестиваля выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.